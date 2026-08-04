‘Seni tanıdığımdan beri çocukluğumu, genç kızlığımı yaşayamadım’

Çocuk oyuncu olarak sanat dünyasına adım atan, yıllar önce birlikte rol aldıkları dizide Özge Özpirinçci'nin kızını canlandıran Kübra Süzgün, önceki gün gözyaşlarıyla bir video paylaşarak, Özge Özpirinçci'ye suçlamalarda bulundu. Kübra'nın babası Serkan Süzgün, geçen yıl 2015'te bir beyaz eşya firması tarafından kızı Kübra Süzgün'ün fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirtmiş, Özpirinçci vasıtasıyla tuttukları avukat Nail Gönenli'nin dolandırıcılığın bir parçası olduğunu iddia etmişti. Genç oyuncu Kübra Süzgün, çektiği videoda şunları söyledi:

"Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı. Biz her gün ailecek 'Bizi ne zaman öldürürler?' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı, ölümüne savaştı. Umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin."

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

'KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNU KORUMAK İÇİN SESSİZ KALDIM'

Kübra Süzgün'ün suçlamalarına Özge Özpirinçci ilk kez cevap verdi. Özpirinçci açıklamasında şunları söyledi: "Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur. Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir.

Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum. Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvurular yapılmış ve ilgili süreçler başlatılmıştır. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum."