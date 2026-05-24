Şenler’in mücadelesi beni çok etkiledi

Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan düşünür ve yazar Şule Yüksel Şenler'in hayat hikâyesini anlatan Şule: Senin Hikayen dizisinde Şenler'i canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, samimi açıklamalar yaptı: "Onu tanıyan insanlardan dinledim. Gücünden, azminden, mücadelesinden, milyonlarca kadına olan desteğinden, istihdamından ve yolunu aydınlatmasından çok etkilendim."

İLHAM OLMASINI DİLİYORUM

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyada diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Şule: Senin Hikayen' yapımının, kıymetli Şule Yüksel Şenler'in sabırla, inançla ve cesaretle örülen hayat hikayesini geniş kitlelerle buluşturarak nice kalbe ilham olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.