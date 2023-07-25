Serap eve döndü Faruk ile yakınlaştı!

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv dizisi 'Üvey Anne', 5. bölümüyle izleyici ile buluştu. Dizide; Ömer hastanede müdahale sonucu gözlerini açtı ve eve döndü. Serap yaptığı yanlıştan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadı. Faruk, Ömer'in rahatsızlığından dolayı tüm ev halkına hesap sordu. Serap üstüne düşeni yapmadığı için Faruk'tan özür diledi ve işi bırakacağını söyledi. Faruk üzüntüsünü İpekle paylaştı. Naz yaşanan olaylardan dolayı gerginliğini babasından çıkarmaya çalıştı ve İpek ile babası arasında yakınlaşma olduğunu ima edince İpek Naz'a açıklama yapmak zorunda kaldı. Naz internetten konuştuğu kişiyle buluşmaya karar verdi ve partiye gitti. İşler Naz için ters gidince Serap yardıma koştu. Serap hem evden hem de işten istifa etmek için Faruk ile görüştü. Serap gittiği için eve yeni bakıcı geldi ancak Naz onu kabul etmedi ve tüm aileye sorun çıkardı. Faruk sonunda Serap'ın eve dönmesini istedi ve yakınlaştılar. Bu olaya Mete şahit oldu.