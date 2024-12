Oyuncu-şarkıcı Sera Tokdemir, Türkiye'yi temsilen marka elçisi olarak gittiği Pakistan'da star olarak karşılandı. 4 gün boyunca etkinliklere katılan Tokdemir'i binlerce hayranı da yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, Fiza Ali'nin sunduğu, Pakistan'ın en çok izlenen TV programına da davetli olarak katıldı. Tokdemir, canlı yayında Celine Dion'un 'My Heart Will Go On' şarkısını seslendirdi. Bir diğer etkinlikte, Tokdemir'e ödül verildi. Oyuncunun akıcı İngilizcesi dikkat çekti.