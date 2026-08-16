Sergio’dan güzel Türkiye’m paylaşımı

Barcelona'dan 2023 yılında İnter Miami'ye transfer olan dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Sergio Busquets, ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya geldi.

Ocak ayında Amerika'da futbol hayatını sonlandırdığını açıklayan futbolcuya, eşi Elena Galera ve 3 çocuğu da eşlik etti. Lüks bir otelde konaklayan aile, bol bol denizin tadını çıkardı.

Futbolcunun eşi Galera, "Antalya, cennetten bir parça" yorumunu yaptı. Çay içtiği anları paylaşan Elena Galera, çocuklarının yüzünü ise nazar boncuğu emojisiyle kapattı.

Türkiye'deki tatilinin fotoğraflarını 6 milyonluk hesabından paylaşan dünyaca ünlü futbolcu, karelere 'Güzel Türkiye'm' şarkısını ekleyerek ülkemize olan sevgisini de gösterdi.