Sergiye yoğun ilgi

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KADİR Akyol'un 'SAKURA Gelenekselden Evrensele' isimli sergisi görücüye çıktı. Zeynep Öztürk küratörlüğünde gerçekleşen serginin ev sahipliğini Arzu ve Dursun Gündoğdu gerçekleştirdi. Arzu Gündoğdu, "Sezonu açtık. Yoğun bir sanat sezonuna girdik" dedi. Şarkıcı İsmail Özkan, "Çok özel çalışma olmuş. Özellikle genç sanatçılara destek vermeleri çok önemli" diye konuştu. Özkan, "Küçüklüğümden beri antikaya merakım var. Artık son dönemde resim sanatını elimde tutmaya çalışıyorum. Sanat çok değerli... Elimden geldiğince hem destekliyorum hem de değerlendiriyorum" diyerek, tablolara yatırım yaptığını belirtti.