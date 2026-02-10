Serkan Çağrı’dan 90’lara klarnetle selam

Klarnetin usta ismi Serkan Çağrı, 90'lı yıllara, yeni projesi 'Sonuna Kadar' ile selam gönderiyor. "90'lar benim hafızam, cesaretim, kırılganlığım, heyecanım" diyen Çağrı; Ferda Anıl Yarkın yorumuyla 90'ların dillere pelesenk olmuş şarkılardan 'Sonuna Kadar'ı sözsüz yorumluyor. Sanatçı, "Bu kez sözleri susturmak istedim. Klarnetin sesiyle, kelimesiz hâliyle... Herkes o yılları kendi hatırasında tamamlasın istedim" dedi. Çağrı, bu projeyi "90'lara olan borcuma gönderdiğim bir nefes" olarak tanımlıyor.