Haberler Günaydın Haberleri Serkan Çağrı’dan 90’lara klarnetle selam
Giriş Tarihi: 10.02.2026

Serkan Çağrı’dan 90’lara klarnetle selam

Serkan Çağrı’dan 90’lara klarnetle selam
  • ABONE OL
Klarnetin usta ismi Serkan Çağrı, 90'lı yıllara, yeni projesi 'Sonuna Kadar' ile selam gönderiyor. "90'lar benim hafızam, cesaretim, kırılganlığım, heyecanım" diyen Çağrı; Ferda Anıl Yarkın yorumuyla 90'ların dillere pelesenk olmuş şarkılardan 'Sonuna Kadar'ı sözsüz yorumluyor. Sanatçı, "Bu kez sözleri susturmak istedim. Klarnetin sesiyle, kelimesiz hâliyle... Herkes o yılları kendi hatırasında tamamlasın istedim" dedi. Çağrı, bu projeyi "90'lara olan borcuma gönderdiğim bir nefes" olarak tanımlıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Serkan Çağrı’dan 90’lara klarnetle selam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz