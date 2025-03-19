Sertab Erener’in telif sorunu mahkemeye taşındı

Türk müziğinin sevilen ismi Sertab Erener, kendisine ait şarkıları sosyal medyasında paylaşınca beklenmedik bir durumla karşılaştı. Şarkıların telifini aldığını belirten bir şirket, mahkemeye başvurarak Erener'in ihlalde bulunduğunu ifade ederek içerikleri kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan olayla, Erener'in eserleri üzerinde hak sahibi olan müzik yapım şirketleri ve dijital dağıtımcıların, sanatçının kendi parçalarını bile paylaşmasına engel olduğu ortaya çıktı. Tempa müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Sertap Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti. Sertab Erener, uzun yıllardır kendi eserlerini üreten bir sanatçı olmasına rağmen, platformlarda şarkılarını izinsiz paylaşmakla suçlandı.

İZİNSİZ PAYLAŞIMI YASAK

Yapımcı şirketlerin, sanatçıların kendi eserleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açan sözleşmeler yaptığı ve bu durumun sadece Erener değil, birçok sanatçıyı zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Erener'e açılan dava sonrası, telif haklarının sanatçıyı korumak yerine müzik endüstrisindeki büyük şirketlerin lehine işlediğini ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini sorusunu akıllara getirdi. Türkiye'de ve dünyada benzer sorunlar yaşayan birçok sanatçının olduğu bilinirken, bu olay müzik sektöründeki telif yasalarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tempa Müzik isimli şirket tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda söz konusu 'Lal' ve 'Sakin Ol' isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin teliflerinin kendilerine ait olduğu belirtildi. Şirket sunduğu dilekçede Sertap Erener'in şarkıları sayfasından kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti.