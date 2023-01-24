Serum takviyesiyle sahneye çıktı

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı damadı Levent Dörter, Altunizade'deki tarihi bir hamamda konser verdi. Konser öncesi ateşi 40 derecelere çıkan ve kendini çok halsiz hissettiğini belirten Dörter, sevenlerini bekletmek istemediğinden kuliste serum takviyesi aldı. Şarkıcı, mekanı dolduran hayranlarının karşısına çıkınca adeta enerji depoladı. Repertuvarıyla dikkat çeken Dörter, konserde gelen istek parçaların hepsini seslendirmeye çalıştı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili de şöyle konuştu: "Salgından galiba bizde nasibimizi aldık. 'Mutlaka sahneye çıkacağım' dedim. Doktorumuzun uyguladığı vitamin ve serum takviyesiyle şükür ayağa kalktım. Sevenlerimin coşkusu sahnede hastalığımı unutturdu."