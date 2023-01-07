Servet Operasyonu gala yaptı

13 Ocak'ta vizyona girecek olan ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin Hollywood yapımı yeni filmi Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin özel gösterimi Antalya'da yapıldı. Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant'ın paylaştığı filmin kadrosundan Bestemsu Özdemir, Tim Seyfi, Ergun Kuyucu ve Aksel Üstün de yer aldı. Filmde Jason Statham ve Hugh Grant'la karşılıklı sahneleri olan Tim Seyfi filmi ilk kez izleyeceğini söyleyerek, "Muhteşem insanlarla çalıştık, bu kadroda olduğum için çok mutluyum" dedi.