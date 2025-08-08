Sessizliğini bozdu hukuki süreç başlattı

Oyuncu Berk Oktay, bir süredir hakkında çıkan ihanet ve taciz suçlamalarına karşı sessizliğini bozdu. Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan boşanacağı konuşulan Oktay, avukatı aracılığıyla iddialara yanıt verdi. Konunun sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası olduğu vurgulanan açıklamada iddia ve paylaşımların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca "Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi. Oktay'ın adı Gülsüm Ali ile anılıyordu.