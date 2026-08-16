Set hayatı Vlog’a yansıdı

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'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul
'un YouTube kanalında yayınlanan vlog serisinin beşinci bölüm konuğu, dizide 'Emir' karakterini oynayan Rahimcan Kapkap oldu. Dizinin hikayesinin merkezinde yer alan Ziyankar Mahallesi'nin kapılarını izleyicilere açan Kapkap, unutulmaz sahnelerin çekildiği mekanları gezdirirken setin bilinmeyenlerini de paylaştı. Vlog serisinin yeni bölümünde rehberliği üstlenen Rahimcan Kapkap, Emir'in dünyasının izini sürerek Ziyankar'ın sokaklarından evlere, unutulmaz sahnelere ev sahipliği yapan noktalardan setin özel köşelerine uzanan keyifli bir tur gerçekleştirdi. Vlog'un sonunda Kapkap, canlandırdığı 'Emir' karakteriyle kendisini karşılaştırdı. Aşk söz konusu olduğunda daha cesur tarafın 'Emir' olduğunu söyleyen oyuncu, konu kavgaya gelince ise aldığı dövüş eğitimleri sayesinde kazananın Rahimcan olacağını belirtti. Sır saklama konusunda ise 'Emir'le oldukça benzeştiklerini ifade etti.