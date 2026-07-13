Sanat dünyasının ünlü isimleri Bodrum'da Casa Cala'nın davetinde buluştu. Türev Uludağ ev sahipliğindeki davete katılanlar arasında Merve Terim, Buse Terim, Fulya Terim, Demet Akbağ, Yüsra Geyik ve Ebru Akel de vardı. ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da sergilediği performansla adından söz ettiren Yüsra Geyik, "İş çok iyi gidiyor, tüm ekip keyfimiz yerinde. Sete koşa koşa gidiyoruz, ancak sıcak, soğuktan daha çok vuruyormuş. İlk defa sıcakta çalıştığım için bunu anladım ama işi sevdikten sonra keyfimiz yerinde" diye konuştu.

'DÜĞÜN YAPACAĞIZ AMA ACELEMİZ YOK'

Bodrum'daki otel açılışına katılanlar arasında ünlü oyuncu Hande Doğandemir de vardı.

Emre İzer'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Doğandemir, bu konu hakkında konuştu. Oyuncu, "Düğüne dair aramızda henüz bir şey konuşmadık, yapacağız tabii ama acelemiz yok. İkimiz de çok çalıştık. Keyfimiz yerinde, bir ara yaparız" dedi.