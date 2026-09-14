Atv dizisi 'A.B.İ.'nin kadrosuna dahil olan oyuncu Bergüzar Korel, önceki akşam Haliç'teki bir etkinlikte sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Korel, "Her sahne öncesinde olduğu gibi bu sahnede de çok heyecanlıyım. Ben 10 yıl önce ilk albümümü çıkardım, beş yıl sonra bir albüm daha yaptım. Dolayısıyla bu benim için yeni bir şey değil. Biraz fazla garantici biriyim ve her zaman çok çalışmam gerektiğine inanırım. Tam anlamıyla doğru zamanı beklediğim için bu kadar temkinli ilerledim. Seyircimizden çok güzel tepkiler geliyor, inşallah böyle de devam eder. Benim için çok heyecan verici yeni bir yolculuk" dedi.

ÇEKİMLER KEYİFLİ GEÇİYOR

Yeni dizisi hakkında da konuşan Korel, şunları söyledi: "Sette hiç yabancı yok. Neredeyse herkesi tanıyorum. O yüzden evime dönmüş gibi oldum. Kenan İmirzalıoğlu zaten çok eski arkadaşım. Üç yıl 115 bölüm çektik, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Burada da beraberiz. Çekimler keyifli geçiyor. İnşallah böyle devam eder."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör