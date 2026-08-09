‘Sevenlerime olan saygımdan yapay zeka kullanmam’

Şarkıcı Hakkı Bulut, Nişantaşı'nda görüntülendi. Projelerinden bahseden sanatçı, "Hiç durmam. Türkiye ve yurt dışında konserler veriyorum. Yeni yaptığım single piyasaya çıkacak. Yapay zekayla bir dakikada yapılan bir şarkı değil. Yapay zekanın 50 dolara yaptığı şey için ben 200 bin TL harcıyorum. Sevenlerime olan saygımdan... Yıllardan beri sevenlerim beni ayakta tutuyor... Bundan sonra da böyle olacak" dedi. Bulut, "Yapay zekayı seyirciye saygısızlık olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna ise "Yapay zekada her şey var, ruh yok. Stüdyoya girip orkestra ve ekibi çağırıyorum. Yaklaşık bin tane beste yaptım bugüne kadar" dedi.