Sevgi İzi projesi Nazilli’de umut oldu

Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla buluşmasını sağlayan Müge Anlı, yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak bu sorunun çözülebilmesi için 'Sevgi İzi' projesini geliştirerek hayata geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, kaybolma riski taşıyan bireylerin bulunmasını kolaylaştıran Müge Anlı'nın başlattığı 'Sevgi İzi' projesi kapsamında 24 Nisan'da Aydın, Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sevgi İzi sayesinde kayıp vakalarının önüne geçildiğini anlatan Başkan Aysun Bademli, "Yapılan dövmeler sayesinde kaybolan bireylerimiz çok çabuk bulunuyor" dedi. Müge Anlı'nın önderliğinde başlatılan 'Sevgi İzi' projesi, bugüne kadar bin 340 kayıp vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim etti.

Sevgi İzi zihinsel engelli, bedensel engelli bireyler, otizmli bireyler ve Alzheimer hastası vatandaşların sahip olduğu özel dövme sayesinde tanınırlıklarını sağlıyor. Projeye göre, kaybolma ihtimali yüksek olan kişilerin koluna 'Sevgi İzi'ni belirten bir rakam işleniyor. Bu rakamla www.benibuldular.com isimli internet sitesine kayıt yaptırılıyor.