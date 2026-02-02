Sevgili sorusu şaşırttı

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, önceki gece Bebek'te bir mekanda bir kadınla eğlendi. Mekânda birbirine sarılan sevgililerin keyfi yerindeydi. Gece geç saatlere kadar eğlenen ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

Mekândan ilk ayrılan oyuncu Astepe, gazetecilerin, "İçeride sarışın bir hanımefendi ile eğleniyordunuz. Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna "Hanımefendi?" diye şaşırarak cevap verdi. Mekândan 5 dakika sonra çıkan kadın ise yüzünü gizlemekle yetindi. Soruları yanıtsız bırakan hanımefendi taksiye binerek sevgilisinin yanına gitti.