Sevgililer günü’nde romantik kutlama

Giriş Tarihi: 15.02.2026

Sanat dünyasının ünlü çiftleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde romantik paylaşımlar yaptı. "Hastalıkta ve sağlıkta" diyerek çıktıkları yolda yaşadıkları duygusal, özel ve mutlu anları gözler önüne seren ünlüler, kalpleri yumuşattı. Sinem Kobal, 10 yıl önce evlendiği Kenan İmirzalıoğlu ile olan aşkını "Ömürlük sevgilim" diye tanımladı.

Şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıllık büyük aşkı Asil Gök ile hastane odasından fotoğraf paylaşıp hem zor hem de mutlu günlerinde hiç ayrılmadıklarını gösterdi. Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ve kızlarıyla birlikte olan kareleriyle mutlu ailesini gözler önüne serdi.

Esra Erol ise eşi Ali Özbir ve oğullarının fotoğraflarını paylaşıp "Kalbimin kanatları, sizi seviyorum" dedi. Buse Terim ise Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra Batu Son ile yeni bir aşka başladı. Terim, yeni sevgilisiyle geçirdiği ilk sevgililer gününde romantik anlar yaşadı.

