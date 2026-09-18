’Sevgilim var ama kimse yakalayamıyor’

Şarkıcı Sinan Akçıl, 8. Merter Moda Haftası kapsamında konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, esprili açıklamalarıyla dikkat çekti. Gözlükleriyle objektiflerin karşısına geçen sanatçı, kendisini 'Süperman olmadan önceki Clark Kent'e benzetti. Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Akçıl, magazinden bir süredir uzak kaldığını ancak hayatında biri olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Ama tutamıyorsunuz magazini. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Fakat... Bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör