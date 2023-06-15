Sezonu Bodrum’da açtılar

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, tatil sezonunu açtı. Ailesiyle birlikte Bodrum'a giden çift, keyifli anlar geçirdi. Çocuklarıyla birlikte kumsalda top oynayan Sayışman'a daha sonra eşi Almeda Hanım da eşlik etti. Kumsalda maç yapan ikili, oldukça neşeliydi.Denize girmeyi tercih etmeyen Sayışman, ardından çocuklarıyla oyunlar oynadı. Tatilin ilk gününde rahatsızlandığı öğrenilen Sayışman'ın serum alarak iyileştiği öğrenildi. Atv'nin sevilen sunucusu Derya Taşbaşı ve oyuncu Murat Danacı da geçtiğimiz haftayı Ege sahillerinde tatil yaparak geçirdi. Ünlü isimler, Bodrumda bir araya geldi. Gün boyu denize giren ve güneşin tadını çıkaran isimler, yoğun geçen bir sezonun ardından dinlenip enerji depoladıklarını ve tatilin keyfini çıkardıklarını söylediler.