Sıcak bir atmosferde iyi bir ekiple çalışıyoruz

Atv dizisi 'Ateş Kuşları', güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle, sezonun en çok konuşulan işleri arasında yerini aldı. Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, sezonun en iyi açılışını yapan dizisi 'Ateş Kuşları'nın proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Ayiz oturuyor.Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in paylaştığı dizide; sokak çetelerinden kaçan 5 çocuğun çöpte buldukları bebekle bir gecede değişen hayatları anlatılıyor. Heyecanla izlenen dizinin oyuncuları; Ahmet Saraçoğlu, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Nizam Namidar, Serkan Ercan ve Lilya İrem Salman hem dizi, hem de canlandırdıkları karakterler hakkında açıklamalarda bulundu.■ Dizinin kötü karakteri 'Çatal'ı oynayan Ahmet Saraçoğlu, "Senaryo çok çarpıcı. Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim. 'Çatal', bir nevi sokağın kralı olmuş. Çok yalnız bir adam ve bu onda hiç iyi duygulara yol açmamış. En güçlü duygusu intikam ve yalnızlık. Bu role gözlem yaparak hazırlandım. Yönetmenimizle birlikte yaptığımız çalışmalar, okuma provaları, yazarlarımızla karaktere dair çalışmalarımız yardımcı oldu" dedi.■ DAHA önce yer aldığı projelerde sert karakterleri canlandırdığını ifade eden Gonca Cilasun, 'Ateş Kuşları'nda 'Hacer'i oynuyor. Cilasun, "Hacer, çok sıcak ve yumuşacık bir karakter. Son canlandırdığım karakterlerden farklı olması, bana daha yakın bir karakter olması ilgimi çekti. Hacer de, ben de sevgi doluyuz. 'Ateş Kuşları' dizisi, daha önce anlatılmayan ve dokunulmayan konulara odaklanıyor" şeklinde konuştu.■ DIZIDE Menderes Eyüboğlu'nu canlandıran oyuncu Serkan Ercan, "Menderes, son derece akıllı ve zeki biri ancak o zekasını aksi yönde kullanıyor. Zekasını insanların canını acıtmak için kullanan bir karakter" dedi. Ercan, "Menderes'le tek ortak yönüm ayakkabı numaramızın aynı olması" diye esprili bir yorumda da bulundu.■ DİZİNİN Nazmiye'si Boncuk Yılmaz, şunları söyledi: "Bu dizide yer almamın sebeplerinden biri hikaye. Hikayeyi okur okumaz dahil olmak istedim. Senaristlerimiz çok güçlü kalemler. 'Nazmiye'de daha önce hiç canlandırmadığım türden bir karakter. En keskin duygusu hırs. 'Nazmiye' ile benzer tek yönüm olaylar karşısında neşemi kaybetmemek."■ Oyunculuk serüveninde daha önce Nizam gibi bir karakter canlandırmadığını dile getiren Nizam Namidar, "Sıcak bir atmosferde, iyi bir ekip ve yönetmenle çalışıyoruz. Çok değerli oyuncular var, set ortamımız çok keyifli" diye konuştu.■ EYÜBOĞLU Konağı'nın kızı Hüma'yı oynayan Lilya İrem Salman hikayesinin çok derin ve dokunaklı olduğunu söyledi. Salman, "Hüma'nın en güçlü yönü bir kayıp yaşaması. Ortak yönümüz ise ikimizin de çok sevecen olması" dedi.