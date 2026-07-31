‘Sinema fantezilerle kurtulmaz gençlerin önünü açın’

YÖNETMEN Onur Ünlü'den "Sinemayı kurtarmamız lazım. Vizontele 3'ü çekeceğim" diyen Yılmaz Erdoğan'a imalı cevap geldi. Ünlü; "Ben kurtaracaktım sinemayı. Onu da mı kaptırdık, yavaş kurtarsın. Önce Vizontele 2.25, sonra 2.5, sonra 2.75'i çeksin. Birden 3'ü çekmesin" diyerek şöyle devam etti: "Eğer sinemayı kurtarmak istiyorsan sokaklara çıkıp genç sinemacılara umut ver. Ölmüş filmleri yeniden çekmekle olmaz bu işler. Verin parayı çekilin kenara, izleyin. Deneyimlerinizi paylaşın. Fantezilerimize daha fazla para harcamayalım. Bırakalım gençler hayallerini gerçekleştirsin."
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Mete Efendioğlu - Editör