Sinemanın ustaları Side’de buluştu

Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali kapsamında Apollon Tapınağı'nda bir söyleşi yapıldı. Oyuncu Güven Kıraç ve Ebru Koralı, yönetmenler Serdar Akar ve Vedat Atasoy da etkinlikte soruları yanıtladı. Koralı, dünyada artık en önemli şeyin hikaye olduğunu söyleyerek "Dünyada artık şehirler bile sadece denizi, güneşiyle değil hikayeleriyle ilgi görüyor" dedi. Güven Kıraç ve yönetmen Serdar Akar ise kentlerin tanıtımında sinemanın büyük rol oynadığını söyledi. Akar, "Sinema sadece insanları filmi çekilen yerlere getirmez. Oranın kültürünü de tüm dünyaya tanıtır" dedi.