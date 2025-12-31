Sinemaya 316 milyon destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı sinema verilerini paylaştı. Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivallerinde; MIPCOM, MIPTV ve ATF – Asia TV Forum&Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında ülke tanıtımına katkı sağladıklarını belirten Bakan Ersoy, 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon TL destek sağlandığını, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine toplam 42 milyon TL destek verildiğini belirtti.