Sır gibi romantik kaçamak

Eski futbolcu Gerard Pique ve 2022'den bu yana birlikte olduğu sevgilisi Clara Chia Marti, gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Sessiz sedasız Türkiye'ye gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da kısa bir tatil yaptı.

Lüks bir otelde konaklayan Pique ve Chia Marti, tatil boyunca otel odalarından neredeyse hiç çıkmadı. Gözlerden uzak kalmayı tercih eden çift, romantik kaçamaklarını basına yansıtmamak için büyük özen gösterdi. Sadece birkaç gün süren Bodrum tatili sonrası ikili, dün sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılarak sessizce ülkelerine döndü. Otel çalışanları tarafından bile görüntülenmekten kaçınan çiftin bu gizemli tatili, merak uyandırdı.