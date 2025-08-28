‘Şirketini tanıtacağım’ dedi Belçim Bilgin’i dolandırdı

Oyunculuğuyla adını Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da duyuran Belçim Bilgin, Big Bloom şirketi ile yapımcılık işlerine başladı. Geçtiğimiz ay Bilgin'in yapım şirketini sabit hattan arayan Mehmet A., hattın ucundaki asistan Zeynep B. ile görüşmeye başladı.

PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli kişi, şirketin markasının bilinirliğini artırmak için tanıtım çalışması yapmak istediğini söyledi. Dolandırıcı, yıllık ücretin ilk ödemesi olan 80 bin TL'yi Zeynep B.'den hesabına atmasını istedi. Parayı hesaba gönderen Zeynep B., şüpheli kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp durumu Belçim Bilgin'e bildirdi. Bilgin de savcılığa gidip şüpheliden şikayetçi oldu.

'MAĞDUR EDİLDİM' DEDİ

Ünlü oyuncu savcılığa sunduğu dilekçesinde, 2019 yılında yapım şirketini kurduğunu, reklam ve film işleri yaptığını söyledi. Dilekçesinde dolandırıcının güven kazandıktan sonra tek seferde 80 bin TL parayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu belirtip mağduriyetinin giderilmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.