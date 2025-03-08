Sit alanına özel iskele yaptı

Sosyetikisimlerin doktoru Prof. Dr. Mete Düren, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Akbük Koyu'nda işlettiği mesire alanına 3 bin metrekarelik bir iskele yaptırdı. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan ihbar üzerine inceleme başlattı. İskelenin 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın içerisinde kaldığı ve izinsiz yapılaşmaya gidildiği tespit edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iskele hakkında soruşturma başlatıldı. Üzerine atılı suçları işlediği belirlenen Düren hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Prof. Dr. Mete Düren, suça konu iskelenin kendisi tarafından inşa edilmediğini, yatların yanaşması için yapılan iskelenin kendisinin de üye olduğu kooperatif tarafından yapıldığını iddia etti.