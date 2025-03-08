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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Sit alanına özel iskele yaptı

BJK Yönetim Kurulu eski üyesi, sosyetik doktor Mete Düren’in Dalaman’daki Arkeolojik Sit Alanı’nda kaçak yapı yaptırdığı ortaya çıktı. Mesire alanı işleten ve özel yatların girebilmesi için izinsiz 3 bin metrekarelik iskele yaptıran Düren’in 5 yıl hapsi isteniyor

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sit alanına özel iskele yaptı
Sosyetik isimlerin doktoru Prof. Dr. Mete Düren, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Akbük Koyu'nda işlettiği mesire alanına 3 bin metrekarelik bir iskele yaptırdı. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan ihbar üzerine inceleme başlattı. İskelenin 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın içerisinde kaldığı ve izinsiz yapılaşmaya gidildiği tespit edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iskele hakkında soruşturma başlatıldı. Üzerine atılı suçları işlediği belirlenen Düren hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Prof. Dr. Mete Düren, suça konu iskelenin kendisi tarafından inşa edilmediğini, yatların yanaşması için yapılan iskelenin kendisinin de üye olduğu kooperatif tarafından yapıldığını iddia etti.

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Sit alanına özel iskele yaptı
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