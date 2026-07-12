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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Sivas’ta Murat Kekilli rüzgarı esti

Sivas’ta Murat Kekilli rüzgarı esti
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Sivas Yaşayan Miras Şöleni'nin ilk akşamında sahneye çıkan Murat Kekilli, Sivas Kent Meydanı'nı dolduran on binlerce müzikseverle buluştu. Sanatçı, 'Bu Akşam Ölürüm', 'Ver Bana Düşlerimi', 'Çılgın' ve 'Salına da Salına' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerini de seslendirdi. Hayranlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Kekilli, gördüğü yoğun ilgi için Sivaslılara teşekkür etti. Sivas Yaşayan Miras Şöleni, bugün de Kent Meydanı'nda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam edecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BARIŞ MANÇO #SİVAS

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Sivas’ta Murat Kekilli rüzgarı esti
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