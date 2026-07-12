Sivas’ta Murat Kekilli rüzgarı esti

Sivas
Yaşayan Miras Şöleni'nin ilk akşamında sahneye çıkan Murat Kekilli, Sivas Kent Meydanı'nı dolduran on binlerce müzikseverle buluştu. Sanatçı, 'Bu Akşam Ölürüm', 'Ver Bana Düşlerimi', 'Çılgın' ve 'Salına da Salına' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço
ve Cem Karaca'nın eserlerini de seslendirdi. Hayranlarıyla birlikte şarkılar söyleyen Kekilli, gördüğü yoğun ilgi için Sivaslılara teşekkür etti. Sivas Yaşayan Miras Şöleni, bugün de Kent Meydanı'nda çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam edecek.