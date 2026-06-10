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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Smokinler Boğaz’da görücüye çıktı

Smokinler Boğaz’da görücüye çıktı
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Erkek giyim markası D'S Damat, 2026 Ceremony Koleksiyonu'nu sıra dışı bir deneyimle şehrin ikonik rotalarında İstanbullularla buluşturdu. Koleksiyonun parçalarını taşıyan D'S Damat modelleri, retro trikeler eşliğinde oluşturdukları konvoyla Boğaz hattında ilginç bir yolculuğa imza attı. İstinye'den başlayan etkinlik; Arnavutköy, Kuruçeşme, Bebek ve Emirgan güzergahında devam ederken, İstanbul sokakları markanın modern şıklık anlayışına sahne oldu. Modeller Bebek'teki fotoğraf molasında vatandaşlarla bir araya geldi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BEBEK #İSTANBUL #BOĞAZ

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Smokinler Boğaz’da görücüye çıktı
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