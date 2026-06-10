Smokinler Boğaz’da görücüye çıktı

Erkek giyim markası D'S Damat, 2026 Ceremony Koleksiyonu'nu sıra dışı bir deneyimle şehrin ikonik rotalarında İstanbullularla buluşturdu. Koleksiyonun parçalarını taşıyan D'S Damat modelleri, retro trikeler eşliğinde oluşturdukları konvoyla Boğaz
hattında ilginç bir yolculuğa imza attı. İstinye'den başlayan etkinlik; Arnavutköy, Kuruçeşme, Bebek
ve Emirgan güzergahında devam ederken, İstanbul
sokakları markanın modern şıklık anlayışına sahne oldu. Modeller Bebek'teki fotoğraf molasında vatandaşlarla bir araya geldi.