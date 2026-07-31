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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Son anda doğru kararı verdi

Son anda doğru kararı verdi
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ESRA Erol'un sunduğu 'Var mısın Yok musun?'un yarışmacısı Tuğçe Kaplan Karabul oldu. İlk turda 5 milyon TL'lik ödülü kaybeden Tuğçe, 2. turda 3 milyon TL ve 1 milyon TL'lik kutuları da açtırınca şok yaşadı. 3. turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla morali bozulsa da mücadelesinden vazgeçmedi. Tuğçe, 440 bin TL'lik banka teklifini reddederek, şansını denedi. Son turda 100 bin TL'lik kutuyu açtıran Tuğçe, ardından Buse'nin kutusundan 2 milyon TL'nin çıkmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Bankanın son teklifi 345 bin TL ile karşı karşıya kalan Tuğçe, "Varım" diyerek teklifi kabul etti. Kutusundan 500 TL çıkan Tuğçe, doğru kararı verdiğini son kalan kutuda 750 bin TL çıkmasıyla anladı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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