Son duraklar

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turuna devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes için son fırsatlar...

İŞTE MÜLAKAT TAKVİMİ

■ 5 Ağustos Çarşamba – Erzurum Yer: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Saat: 12.00 – 19.00

■ 7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa / Siverek Yer: Siverek Belediyesi Gençlik ve Spor Kampüsü Saat: 12.00 – 19.00

■ 9 Ağustos Pazar – Gaziantep Yer: Nizip, Şahinbey Kültür Merkezi Saat: 12.00 – 19.00