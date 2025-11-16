Soner Sarıkabadayı egosu çok yüksek biri kendisini çok sever

Mersinliyim. Güzel Sanatlar Müzik Lisesi'nde okudum. Kıbrıs'ta Müzik Öğretmenliği okudum. 7-8 senedir İstanbul'da yaşıyorum. 2022'de ilk şarkımız çıktı. Soner Sarıkabadayı ile çalıştım 4 sene.Sonra daha kurumsal şirketle çalışmak istedim. Ozan Doğulu ile birkaç işimiz oldu. Berksan ve Oğuzhan Koç'la çalıştım. Güzel tecrübe kazandım. Öğretmenlik yapmadım. Sabrım az. 8 senedir tırmalıyorum, pes etmedim. Kendinden ödün vermeden ilerlemeyi tercih ediyorum. Birkaç güzel şarkıyı reddettim. İyi ki olmamış dediğim şarkılar da oldu. Kendi yolumu kendim çizmek istiyorum.Şarkıcıların arasında da egolar yüksek. Ama hiç ego olmadan da yaşayamazsın. Sonuçta bir marka haline geliyor ismin. Mesela Soner bey de egosu yüksek bir insan. Kendisini çok sever. Egosu yüksek biriyle çalışmak zor bir şey. Bu açıdan müzik sektörü zor. Kalıp değiştirmek zorunda kalıyorsun ama ben onun da güzel yanlarını almaya, altını doldurmaya çalıştım.Mitoloji Mafyası filmimiz 21 Kasım'da gösterime giriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında soğuk zamanlarda çektik. Yeşilçam havasında bir film çıktı. Al Capone Kerim'i oynuyorum.Bizim kadrolarımız çok iyiydi. Hepsi gerçek oyuncuydu. Bir Fatma Girik'le, Kadir İnanır'la Ahmet Mekin'le oynamak kolay mı? Bakışlarıyla seni de oynatıyorlardı. Hep büyük oyuncularla kamera karşısına geçtim.300'den fazla filmde rol aldım. Günde 3 filme gittiğimi biliyorum. Bizim gibi oyuncular kalmadı. Çok büyük isimlerle çok filmler çektik ama çok paralara kazanamadık. Paramızı alamadığımız filmler oldu. Şimdi alınan paralara inanmak istemiyorum. Yalılar, uçaklar alınır. O kadar film çekmişim sadece Hürrem Erman beni sigortalı yapmış düşünün. 1974'te. Bugüne kadar çektiğim hiçbir filmde sigortam yok. Merdivenlerden yuvarlandık, fünyeler patlatıldı üzerimizde neler yaşadık.Ancak çok büyük sevgi kazandık. O kadar sevgi ki, her gören buyur ediyor, ağırlıyor, yediriyor içiriyor. Bunca ilgiyi sevgiyi para harcasan kazanamazsın.Kötü adam rolleri üzerime yapıştı ama bundan rahatsız değilim.Zor şartlarda filmler çektik. Vincin üstüne kamera koyulurdu öyle çekerdik surlardaki filmleri. Şimdiki şartlarla o zamanın şartları bir değil. Teknoloji çok ilerledi.Zengin adamı oynuyordum. Elbiselerimi kendim götürüyordum.Film yıldızı olmak için evden kaçan kızlar vardı. Genç kızlara özellikle çok mesajlar verdik. O gazoza ilaç atma konusu sayesinde kızlarda ailelerde bir farkındalık oluşturduk. Narkotik şubenin sempozyumlarına da katıldım. Köprü altından uyuşturucu batağından çok genç kurtardık.Gazoz ister misin repliği Türker İnanoğlu fikriydi. Orhan Elmas'ın çektiği Kayıp Kızlar filmiydi, rekor kırmıştı.İnsanlar beni hep cenazelerde görüyor. Vefalısın diyorlar. Öyleyim. İnsan kötü gün dostudur. Önemli şeyler bunlar. Bazı kişiler resim verip gideyim diye düşünüyor ama ben öyle değilim.Dönemin en güzel kadınlarıyla beraber oynadım ama etkilenmek, aşk yaşamak söz konusu değildi. Zaten Türker abinin bir adamı vardı, setteki her şeyi rapor ediyordu. O yüzden kadın oyuncularla farklı şeyler yaşamak mümkün değildi.Filmde müzeden çalınan eseri müzeye götürmek isteyen arkeoloğu canlandırıyorum. Bu ekiple çalışmak çok güzeldi. İlk defa bu filmde beraber çalıştık.Sil Baştan isimli oyna başladık. İlk tiyatro deneyimim. Biraz heyecanlıymış. Tolga Güleç'le beraber oynuyoruz. Her oyun farklı olur derlerdi gerçekten öyle oldu. Alkış almak çok keyifli.Olduğun gibisin diyorlar. Sahnede de öyleyim. Nevrotik sinirli fettan karakteri canlandırıyorum oyunda. Mutsuz ortamlarda bulunmuyorum, depresif insanları kolay çıkarıyorum hayatından. İnsan ayırmam o yüzden daha samimi candan bulunurum.Sette mesela, çaycıya makyöze kötü davranmak egosal durumlar bende yoktur. Olanları görüyoruz ama neyin havası bu? Kimse kimseye bağıramaz. Bana hep ünlü olduğunun farkında değilsin herhalde derler. İlk işlerimden birinde bir yönetmen "Sen neden set çalışanlarıyla yemek yiyorsun ya karavanda ya da bizle yiyeceksin" diye kızdı bana.Eskiden daha çok paylaşım yapardım. İş yeri gibi kullanıyorum sosyal medyamı. Daha sağlıklı daha tadında. Böylece özel hayatımda bana kalmış oluyor. Daha önce öyle yapmıyorum, dilim yandı. Her şeyi söyleyen dobra ve sempatik halim şımarık ve aptal kız olarak algılandı. O yüzden artık susmayı tercih ediyorum.Mitoloji Mafyası filminde Bereket tanrısı figürü vardır ya, ben onu oynuyorum.Yıllarca kadınların tacizine uğradım. Beni gören hala tedirgin oluyor.63 sene Yeşilçam geçmişim var. 80 yaşındayım.Tribünlere gidiyordum. 20 sene Antalyaspor 30 sene Galatasaray amigoluğu yaptım. En ufak bir taşkınlığımız olmadı. Galatasaralıyım ama yeni stada gitmedim. 50 bin kişiyi hiç yan yana görmedim. Gitsem ölürüm, heyecandan.9 yaşından beri çalışıyorum. Berber çıraklığı yapıyordum. Kamyonla geldiler sete gelmek isteyenler var mı dediler. 5 liraya atladım gittim. Bir daha da inmedim. Çok büyük paralar kazanmadım, en fazla para aldığım film bu son filmim. Şu an emekli maaşımla geçiniyorum. Şimdikilerin aldıkları paralara inanmak istemiyorum. Benim 60 senede kazandığımı 3 bölümde alıyorlar, bir yanlışlık var bu işte. Çok sevildiğimi biliyorum. Sevgiyle geçiniyoruz.Samatya doğumluyum. Kocamustafapaşa çocuğuyum. 96 talebenin 60'ından fazlası gayrimüslümdü. O yüzden her dile hâkimim. 11 yaşında Cağaloğlu'ndan gazeteleri alıp tüm Tophane'nin gazetelerini ben dağıtıyordum. Annem Bulgar babam Yugoslavya göçmeni. 36 senedir Antalya'da yaşıyorum.İrili ufaklı oynadığım rollerle beraber 500'den fazla filmim vardır.