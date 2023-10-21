Sosyal medya bizi yüzeyselleştirdi

Bürsin, önceki akşam Yeditepe Üniversitesi'ndeydi. Oyuncu katıldığı söyleşi öncesi gazetecilerle sohbet etti. Bir reklam filmi projesi için 22 şehir gezen Bürsin, "Çok güzel bir ülkemiz var. Büyülendim" dedi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, "Kullanmak mecburiyetinde kalıyorum. İnsan psikolojisini alt üst eden bir şey sosyal medya bence.Gençlere de bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yüzeyselleştirdi hepimizi" diye konuştu. Rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Hafsa benim çok iyi arkadaşım. Onu çok seviyorum. Bir erkek ile bir kadın yan yana gelince ilişki deniyor hemen" dedi.