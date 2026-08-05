Sosyete akın etti, yer kalmadı

Yunan sanatçı Konstantinos Argiros, yoğun talep üzerine iki gün Günay Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıkacak. 21 Ağustos Cuma günü gercekleşecek olan konserin afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyete büyük ilgi gösterdi. Rezervasyonlar dolunca, sanatçı yoğun talep üzerine konser takvimini değiştirerek 2. günü ekledi. Sanatçı 22 Ağustos'ta da sahnede olacak. İki gece üst üste gerçekleşecek organizasyonun, yaz sezonunun en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alması bekleniyor. Etkinlikte misafirlere özel menü de sunulacak. Menüde Akdeniz ve Yunan mutfağından seçkin lezzetler yer alacak. Modern Yunan pop ve laïko müziğinin önde gelen isimlerinden Argiros, son yıllarda Avrupa'nın farklı ülkelerinde verdiği konserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

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