Sosyetenin yeni gözdesi sanayi tostu

Farklılıkpeşinde koşan sosyetik mekan ve beach işletmecileri, şimdi de sanayi tostuna el attı! Lüks mekanların menüsünde artık gariban dostu tost da var.Yıllardır sucuk, kaşar, salça üçlüsüyle yapılan ve en ucuz karın doyuran yiyecek olarak bilinen tost, bu mekanlarda içerik değiştirdi.İçine füme et, avokado, acı sos ve yumurta eklenen sanayi tostunun fiyatı artık 410 lira oldu. Ancak bu durum bazı müşteriler arasında espriye yol açtı. Bir müşteri, "Bu tostun içine avokado koyup satsanız sanayide sizi döverler" diyerek mekan işletmecisine takıldı.