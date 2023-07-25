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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Sosyetenin yeni gözdesi sanayi tostu

Sucuk, kaşar ve salçayla yapılan 40 yıllık sanayi tostu, sınıf atladı. Bazı lüks mekanlar; avokado, sosis ve füme etle içeriğini zenginleştirdikleri sanayi tostunu menülerine koymaya başladı. Ancak avokado eklenen tostun fiyatı 410 liraya fırladı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Sosyetenin yeni gözdesi sanayi tostu
'AVOKADO KOYARSAN DÖVERLER'
Farklılık peşinde koşan sosyetik mekan ve beach işletmecileri, şimdi de sanayi tostuna el attı! Lüks mekanların menüsünde artık gariban dostu tost da var.



Yıllardır sucuk, kaşar, salça üçlüsüyle yapılan ve en ucuz karın doyuran yiyecek olarak bilinen tost, bu mekanlarda içerik değiştirdi.



İçine füme et, avokado, acı sos ve yumurta eklenen sanayi tostunun fiyatı artık 410 lira oldu. Ancak bu durum bazı müşteriler arasında espriye yol açtı. Bir müşteri, "Bu tostun içine avokado koyup satsanız sanayide sizi döverler" diyerek mekan işletmecisine takıldı.
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Sosyetenin yeni gözdesi sanayi tostu
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