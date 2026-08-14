Sözde müzik grubu Chakma mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada 'küçük trans çocuklara örnek olacağız' ve benzeri sözler içeren videoyu hazırlayıp yayınlayan kişi ve kişiler hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama soruşturması başlatıldı.

ÖRFLERE AYKIRI

Soruşturma kapsamında söz konusu videonun, toplumun örfüne, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içerdiği, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediği değerlendirildi. Videoyu hazırlayan-yayınlayan şüphelilerin ve ilgili sosyal medya hesaplarının tespiti ile sözde müzik grubu Chakma'ya ait @grupchakma isimli Instagram hesabının sahibinin belirlenmesi amacıyla talimat verildi.