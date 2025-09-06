SPOTİFY konusuna bakanlık el koydu

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği ( MSG) Başkanı Ferhat Göçer, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalar yaptı. Göçer "Son dönemde özellikle Spotify başta olmak üzere dijital platformlarla ilgili çok büyük sıkıntılar ve sektörel sorunlar baş gösterdi. Bakanlık bu konuya el koydu, çok önemli gelişmeler var. Kısa bir süre içerisinde bütün soruları çok rahat sorabileceğimiz, bakanlığımızın düzenleyeceği ve haberini onların vereceği çok önemli gelişmeler bizi bekliyor" diye konuştu.