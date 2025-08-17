‘Stadyum ya da sokak benim için fark etmez’

Şarkıcı Koray Avcı, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, "Profesyonel olarak 10 yıldır sahnedeyim ama hâlâ aynı heyecanı yaşıyorum" dedi. Sokak müzisyenliği günlerine de değinen Avcı, "Mekanın önemi yok, her yerde aynı işi yapıyorum. Evde de şarkı söyleyebiliriz. Stadyum ya da sokak fark etmez, sokakta da hâlâ söylüyorum" diyerek müziğe olan tutkusuna dikkat çekti. Yeni projelerini de paylaşan sanatçı, "Yeni bir tekli geliyor. Bir de albüm projemiz var. Eylül-ekim kayıt ve konserlerle geçecek" dedi.