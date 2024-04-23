‘Stadyumda konser vermek deli işi’

Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılında Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek. Büyük konser öncesi gazetecilerle buluşan popçu şunları söyledi: "20 sene oldu ama ilk defa bir stadyum konseri yapacağız. Ben bunu delilik olarak görüyorum, bu iş ilk önüme geldiğinde 'deli bunlar' demiştim. Açılışta 10 bin bilet sattık birkaç saatte, bu çok gurur verici. İyi satacağımızı bekliyordum ama 10 bin çok ciddi bir rakam. Şu an 20 bine gelmek üzere, kendi bilet rekorumu kıracağım. Konsere sporcu gibi hazırlanıyorum, antrenman yaparak, daha sağlıklı beslenmeye çalışarak..."