Su yok fatura çok!

un su çilesi bitmiyor! Yaz başından beri akmayan sular yüzünden isyan eden vatandaşlar, şimdi de gelen abartılı su faturaları nedeniyle Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)'ye tepkili., "Su gelmediği için haftada 3-4 kez tankerle su alıp dünyanın parasını ödüyoruz. Belediye ise akmayan su için bize 50-60 bin lira fatura gönderiyor" diyor.Belediyesi ve MUSKİ'ye kabarık faturalar nedeniyle şikayet yağıyor. İşte onlardan birkaçı: "MUSKİ bu fatura işini iyice abarttı. Bir ayda 4.500 lira nedir yahu? Bir arkadaşıma da 15 bin lira geldi." "Aylardır düzenli su alamıyorum. 'Salgın var' dendiği için de kuyu suyu tüketemiyoruz. Faturalarımız abartılı geliyor. Belediyeden acil çözüm bekliyoruz!"