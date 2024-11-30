Suavi kesti belediye seyretti

Sözde çevreci şarkıcı Mehmet Suavi Saygan, Bodrum'daki arazisinde 8 villa yapmak için doğa tahribatına neden olmuştu. Belediyenin verdiği yapı ruhsat planında ağaç rölöve paftasına göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiği tespit edildi.CHP'li Bodrum Belediyesi ekiplerinin inşaatı denetlemediği ortaya çıktı. Belediyenin, bu ağaç katliamına göz yumduğu ve villaların bodrum katlarının da emsal dışı olduğu belirlendi.Suavi, imar planına göre taşınması gereken 29 ağacı taşımadı, özellikle korunması gereken 11 ağacı da korumadı.