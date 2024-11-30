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Giriş Tarihi: 1.12.2024

Suavi kesti belediye seyretti

Bodrum Belediyesi, şarkıcı Suavi’nin 8 villa dikmek için ağaçları katletmesine göz yumdu. Yapı ruhsat planında inşaat alanındaki ağaçların korunması gerektiği yazarken, CHP’li belediye inşaatı denetlemedi ve ağaçlar göz göre göre kesildi

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Suavi kesti belediye seyretti
BODRUM KATLARI EMSAL DIŞI
Sözde çevreci şarkıcı Mehmet Suavi Saygan, Bodrum'daki arazisinde 8 villa yapmak için doğa tahribatına neden olmuştu. Belediyenin verdiği yapı ruhsat planında ağaç rölöve paftasına göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiği tespit edildi.




CHP'li Bodrum Belediyesi ekiplerinin inşaatı denetlemediği ortaya çıktı. Belediyenin, bu ağaç katliamına göz yumduğu ve villaların bodrum katlarının da emsal dışı olduğu belirlendi.



Suavi, imar planına göre taşınması gereken 29 ağacı taşımadı, özellikle korunması gereken 11 ağacı da korumadı.


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Suavi kesti belediye seyretti
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