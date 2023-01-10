Sultan Alaeddin, Osman Bey’in ölüm fermanını veriyor!

'Kuruluş Osman'da Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti nasıl sonuçlanacaktır? Sultan Alaeddin, Osman Bey'in ölüm fermanını verirken İsmihan Sultan'ın ise Osman Bey için hazırladığı plan başkadır. Osman Bey, tüm bu cenderelerden nasıl kurtulacaktır. Kurduğu tuzakla Kantakuzenos'u ele geçiren Osman Bey, o'nun kellesini alacak mıdır? Bütün bu soruların cevabı 'Kuruluş Osman'ın 112'inci bölümünde cevap bulacak.
112.Bölüm:
SULTAN ALAEDDİN, OSMAN BEY'İN ÖLÜM FERMANINI VERİYOR
Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na Gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?
İSMİHAN SULTAN'IN YENİ PLANI!
İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?
İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?
OSMAN BEY, BÜYÜK BİR TUZAK KURUYOR
Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?
BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'LA YOLLARINI AYIRACAK MI?
Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?
KAYI'LAR YENİŞEHİR'İ TERK Mİ EDECEK?
İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?