Sultan Orhan’ın hükmü kesin: “Bu iblisin yeri Türk’ün ayağının altıdır.”

Sultan Orhan'ın sert ve kati bir şekilde hükmünü verdi: "Bu iblisin yeri Türk'ün ayağının altıdır" diyerek Temurtaş'ı beylerin huzurunda aşağılayan Sultan Orhan, düşmanına karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Mağrur tutumundan zerre geri adım atmayan Temurtaş ise bu kez hedefini Şahinşah Bey'e çevirdi. "Ben seni vali naibim yapacaktım ama sen bir densizin küçük adamı olmayı seçtin" sözleri obada soğuk rüzgârlar estirdi. Şahinşah Bey ise "Kınık'tan hain devşirebileceğini düşünen, senden öte densiz var mı bu cihanda?" diyerek sadakatini gösterdi.

Gerilimin zirveye çıktığı anlarda Sultan Orhan'ın "Haydi götürün bunu" emriyle Temurtaş obadan çıkarıldı. Ancak Şahinşah Bey'in, "Sultanım, ne diye bu müfsidi yaşatırsın?" sözleri üzerine Sultan Orhan tek cümleyle noktayı koydu: "Ölüsü değil, dirisi lazım. O yüzden."



Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de gecenin en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı.