Adalet Birliği, The Tudors ve Enola Holmes gibi yapımlarda yer alan oyuncu Henry Cavill baba oldu. Süpermen rolüyle akıllara kazınan İngiliz aktör, geçtiğimiz yıl The Ministry of Ungentlemanly Warfare'in prömiyerinde müjdeli haberi vermişti. Cavill-Natalie Viscuso çifti, bebeklerinin adını veya cinsiyetini paylaşmadı. Daily Mail'in haberine göre, ikili iki gün önce bebek arabasıyla görüntülendi.