Sürdürülebilirlik ekonomik bir zorunluluk

Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin açılış bölümünde; iklim kriziyle mücadeleden döngüsel ekonomiye, yerel yönetimlerin yeşil dönüşümünden iş dünyasının ESG sorumluluklarına uzanan geniş bir çerçevede kritik mesajlar verildi. Zirvenin açılışında konuşan isimler, sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, ekonomik ve toplumsal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Zirvede konuşan ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy:

"Amacımız, yaşadığımız çevreye saygıyı günlük hayatın doğal bir parçası hâline getirmek ve bu bilinci toplumun her kesimine yaymak. Dayanıklı, yeniden kullanılabilir, onarılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünleri merkeze alan; döngüsel ekonomiyi üretim süreçlerinin kalbine yerleştiren şirketlerin artması hepimiz için umut verici. Çünkü biliyoruz ki yere atılmayan her atık, doğru tasarlanmış her ürün ve daha az tüketilen her kaynak; şehirlerimizin temiz kalmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza katkı sağlıyor. Bu zirvede bir araya gelen tüm kurumlar aslında aynı mesajı veriyor: Daha az atık, daha çok sorumluluk; daha temiz bir çevre, daha güçlü bir gelecek. Biz de herkesi, elindeki çöpü yere atmadan önce bir kez daha düşünmeye ve yaşadığı kente sahip çıkmaya davet ediyoruz."