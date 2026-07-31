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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Suzi için çalışmalara başladı

Suzi için çalışmalara başladı
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Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak olan, Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı 'Güneşin Doğduğu Yer' adlı dizinin kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Aydıner; dizide başrol kadın karakter Leyla'nın kardeşi Suzi'yi canlandıracak. Kuruluş'ta oynadığı Prenses Maria karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu, ABD'de Boston Üniversitesi'nde oyunculuk ve yönetmenlik eğitimi almıştı. Yeni projesinin heyecanını yaşayan Aydıner, rolü için çalışmalara başladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Suzi için çalışmalara başladı
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