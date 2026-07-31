Suzi için çalışmalara başladı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak olan, Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı 'Güneşin Doğduğu Yer' adlı dizinin kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Aydıner; dizide başrol kadın karakter Leyla'nın kardeşi Suzi'yi canlandıracak. Kuruluş'ta oynadığı Prenses Maria karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu, ABD'de Boston Üniversitesi'nde oyunculuk ve yönetmenlik eğitimi almıştı. Yeni projesinin heyecanını yaşayan Aydıner, rolü için çalışmalara başladı.
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Mete Efendioğlu - Editör