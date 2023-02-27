Tabloların geliri deprem mağdurlarına

Ressam Kenan Işık, tablolarıyla bu kez depremzedelerin gönüllerine dokunacak. İstanbul temasıyla yaptığı resimlerle adından söz ettiren ve resimleri Katar kraliyet ailesine kadar ulaşan Işık, bu dönemde tablolarının satışlarından elde edilecek geliri deprem bölgesinde yaraların sarılması için bağışlayacak. Sanat dünyasında 7 kişisel sergi, 23 karma sergisi ve 18 özel proje ile yer edinen, birçok Arap ve Avrupa ülkelerinden sanatseverlerin tablolarına yoğun ilgi gösterdiği Işık, aynı zamanda 'deprem' temalı bir özel çalışma da yaptığını söyledi.