Tahtın gölgesinde iktidar mücadelesi

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı 'Aşk ve Taht', yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan mücadelesi ile birlikte sarayın arka odalarında en az cephedeki kadar sert bir iktidar savaşına tanık olacak.

BÜYÜK HESAPLAŞMA

Selçuklu sarayında hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak. Alaeddin'in dönüşüyle birlikte güç dengeleri sarsılırken, sarayın geleceğini belirleyecek asıl hamleler hanedanın güçlü kadınlarından gelecek. Aşkın ve hırsın karşı karşıya geldiği bu yepyeni düzende, her bir kadın kendi saltanatını kurmak için harekete geçecek.

BİR SARAY, ÜÇ GÜÇLÜ KADIN

'Melike Hatun' (Simay Barlas): Yıllarca süren bekleyişine, hırs ve kaybetme korkusu eklenen, devlet adabıyla yetişmiş asil bir hanedan kadını olarak ekranlara gelecek. Alaaddin'e olan tutkusunu siyasi bir akılla harmanlayan Melike Hatun, hakkı olduğuna inandığı konumu korumak için stratejik riskler almaktan çekinmeyecek.

'Ümmühan Hatun' (Ayça Bingöl): Devletin bekasını her şeyin üzerinde tutan, düzeni korumak adına açıkça savaşmak yerine hamlelerini sessizce ve sabırla planlayan otoriter bir baş hatun olarak izleyici karşısına çıkacak. Oğlu Alaaddin'i ve hanedanı korumak için saraydaki tüm ipleri elinde tutmak adına her yolu deneyecek.

'Nurcihan Hatun' (Ceren Benderlioğlu): Keskin zekası, insanları okuma becerisi ve geçmişten taşıdığı kırgınlıklarla saraya dönen Nurcihan Hatun, öz kardeşi Celaleddin'i tahta taşımak için elinden geleni ardına koymayacak. Emir Ayaba ile yarım kalan hikayesi ve Ümmühan Hatun'a duyduğu öfke saraydaki tüm dengeleri baştan aşağı sarsacak.

GÖRKEMLİ DÜNYADA HIRS VE SADAKAT SINAVI

AŞK, sadakat, intikam ve iktidar arzusuyla şekillenen bu gizli savaş, Selçuklu'nun kaderini derinden etkileyecek. Tahtın gölgesinde kopacak bu büyük fırtınada kimin ayakta kalacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandıracak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör