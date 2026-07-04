‘Takipçi sayısına değil yeteneğe bakıyoruz’

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İbrahim Büyükak, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükak, yeni projeleri hakkında konuştu: "Biz İstanbul'dayız, çalışıyoruz. Filmlerimiz var. Güzel işler geliyor. O yüzden saçı sakalı saldık. Projeye göre şekillendireceğiz." Son dönemde oyuncu seçimlerinde takipçi sayısının etkili olduğu yönündeki iddialara da değinen Büyükak, "Ben de bu tarz şeyler yok. Takipçi sayısına göre oyuncu seçmiyorum. Arkadaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Kafamızın uyuştuğu ve çalışmaktan keyif aldığımız insanlarla çalışıyoruz. Önemli olan yetenek" dedi.