Tarihimizin en parlak döneminde bir aşk öyküsü

Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka uzanan görkemli hikâyesiyle Anadolu Selçuklu'nun hükümdarı Alaeddin Keykubat ile Alanya prensesi Destina'nın hikâyesini ekranlara taşıyacak olan atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi 'Aşk ve Taht'ın basın toplantısı gerçekleşti. İlk kez tüm ekip olarak basının karşısına çıkan oyuncular diziye dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yağmur-Durul Taylan ve Cem Toluay'ın yönettiği dizinin basın toplantısına Bozdağ Yapım Başkan Vekili Hüseyin Özçelik, atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve Proje Koordinatörü Ahmet Bircan da katıldı. 9 Eylül'de ekrana gelecek olan dizinin yönetmenleri Yağmur-Durul Taylan şunları söyledi: "Aşk ve Taht 13. yüzyılda, Anadolu Selçuklu döneminin en parlak zamanı olarak görülen Alaeddin Keykubad döneminde, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin yaşadığı bir dönemde geçen bir aşk hikâyesi. Birbirinden farklı milletlere mensup iki insanın düşmanlıkla başlayan ama giderek aşka dönüşen trajik hikâyesi. Bu proje için büyük çaba sarf edildi. Çok hırslı ve yetenekli bir ekip var. Elimizden geleni yaptık. Şimdi söz seyircilerin." Senarist Serdar Özönalan ise şöyle konuştu: "Her ne kadar bir tarihi dizi gibi görünse de, biz evrensel bir insan hikayesi işliyoruz. Aşk evrensel bir duygu. Aynı zamanda iktidar mücadelesi de evrensel bir duygu. Biz aşkın altına bu dizide, yani diğer tarihi dizilerden de farklı olarak, başka bir duyguyu daha ekliyoruz. O da vicdan. Sevdikleri tarafından ihanete uğramış, zindana düşmüş bir adamın taht mücadelesi. İnanıyoruz ki gerek ülkemizde gerek uluslararası dünyada ses getirecektir."



'BU PLATODA KENDİMİ DİZİ ÇEKİYOR GİBİ HİSSETMİYORUM'

AKIN AKINÖZÜ: "Benim ilk dizim ama burada hiç dizi çekiyormuş gibi hissetmiyorum.

Tamamıyla o dönemin içinde yaşadığımı hissediyorum ve bunun olabilmesi için çok ciddi bir emek var."

MERJEM SILJAK: "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok zor bir proje ama yapıyoruz, yapacağız."

SIMAY BARLAS: "Yağmur, Durul ve Cem hocamla birlikte çalıştığım için kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Bozdağ Film gibi büyük bir yapım şirketiyle çalıştığım için de. Biz çok emek verdik. Umarım seyirci de bizi takip eder."

AYÇA BİNGÖL: "Bütün ekip, buradaki her şeyi gerçek kılmak için tüm hücreleriyle çalışıyor.

Ben bunun karşılığının seyircide olacağını düşünüyorum. Çünkü kalpten geçen her şey seyircide yerini buluyor."

CEREN BENDERLİOĞLU: "Türkiye'deki en büyük yapım firmalarından biri olan Bozdağ'ı, yine Türkiye'deki en iyi ekibi topladığı için tebrik ediyorum. Muhteşem bir stüdyonun içindeyiz. İnşallah çok güzel bir iş çıkaracağız."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör